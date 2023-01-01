الأحد 01 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل موقعة الأهلى.. إدارة بيراميدز تحتوى غضب لاعبيها بسبب تأخر صرف المستحقات

بيراميدز
بيراميدز

عقد مسؤول بيراميدز سلسلة اجتماعات مع لاعبي فريق الكرة الأول من أجل احتواء غضب اللاعبين نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة.

وتعهد مسؤولو بيراميدز بالإفراج عن جزء من المستحقات المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطلب مجلس إدارة النادي من اللاعبين التركيز وعدم الحديث عن الأزمة المالية قبل اللقاء الهام المحدد موعده غدا أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

قائمة بيراميز لمواجهة الأهلي في الدوري

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - محمد صادق - بلاتي توريه - عبد الله مجدي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي.

عبد الله السعيد شريف إكرامى تاكيس جونياس بيراميدز الاهلى

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وائل لطفي

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