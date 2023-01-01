ياسمين الخطيب تقدم حفل محمد عبده: من مصر أم الدنيا تشرق شمس الخليج

قدمت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب حفل رأس السنة والذي أحياه فنان العرب محمد عبده على النيل بفندق الريتز كارلتون.

وعن الحفل قالت ياسمين: "أجلت سفري إلى باريس وألغيت كل ترتيباتي لسهرة رأس السنة، من أجل تقديم الحفل (الاستثنائي) لاعتبارات عديدة، في مقدمتها أنها المرة الأولى التي يحيي فيها محمد عبده حفلاً لرأس السنة من القاهرة.

سعادتي كبيرة وتشرفي عظيم لتقديم هذا الحفل، وقد أدهشني تفاعل الجمهور الراقي، الذي ابتعد عن الصخب، وآثر الاحتفال بالعام الجديد على أنغام الطرب الأصيل، في حضرة فنان العرب محمد عبده.

ياسمين من حفل التقديم

وقالت ياسمين عن محمد عبده في تقديمها للحفل: "الشمس التي أشرقت من المملكة السعودية، فامتد نورها ليطرب كل العرب، الصوت الذي كتب تاريخ الطرب الخليجي، ثم على عرشه تربع.. من القاهرة.. من مصر أم الدنيا.. تشرق شمس الخليج.. لأول مرة مع بداية عام جديد.