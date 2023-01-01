الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

«زراعة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن المغالاة في أسعار تقنين الأراضي

هشام الحصرى
هشام الحصرى

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بعد غد الثلاثاء، برئاسة هشام الحصرى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قوره عضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن "، بشأن مطالبة وزارة الموارد المائية والري بالاستغناء عن قطعة أرض مستغلة في غير الغرض المخصص لها بجوار قناطر نجع حمادي لصالح مشروعات النفع العام.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن:عدم تخصيص حصة من مياه الري لفرع رقم (9) على ترعة أم الريش ري السلام التابعة لإدارة ري المنزلة بقري مركز القنطرة غرب الإسماعلية، وعدم إنشاء صرف زراعي بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عوض السيد، بشأن تعنت الادارة العامة للموارد المائية والمياه الجوفية بجنوب سيناء في تحرير محاضر للمزارعين ومطالبتهم بغرامات مالية مقابل المياه المستخرجة من الآبار بغرض الزراعة، كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي سيف، بشأن المغالاة في تكاليف حق الانتفاع الخاص بوزارة الموارد المائية والري مقابل إنشاء محطة رفع للصرف الصحي بقرية كفر منصور مركز كفر شكر محافظة القليوبية، كماتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبجابر أبو خليل، بشأن المغالاة في إيجارات أراضي أملاك الدولة بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتقاعس الدولة عن تمليكها للمنتفعين دون مراعاة ما تكبدوه من جهد ومال في استصلاحها.

كما تستعرض اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين: أحمد خليل خير الله، أحمد الشريف، بشأن المطالبة بتقنين وضع الأراضي الزراعية بين مصرف النصر وترعة بهيج بمحافظة الإسكندرية وإيقاف وزارة الموارد المائية والري تحرير محاضر ضدهم، كما تستعرض اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: أحمد خليل خير الله، أحمد الشريف، بشأن المغالاة في أسعار تقنين أراضي الخريجين في منطقة بنجر السكر وتأخر إصدار عقود التمليك وتراخيص المباني السكنية وتمليك السكن الإداري بقرى بنجر السكر، كما تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين الكاتب، بشأن توفير أراضي زراعية لشباب الخريجين الراغبين في العمل الزراعي بما يؤدى لخفض الفجوة الغذائية ومعدلات البطالة

وتستعرض اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن التأخر في إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقرية أبيس الخامسة- مركز كفر الدوار محافظة البحيرة لبناء مدرسة تعليم فني فى ظل حاجة مديرية التعليم بالمحافظة لإنشائها، كما تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن تباطؤ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد للأراضي الصحراوية المستصلحة وارتفاع أسعار التقنين للفدان، كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبه النحال، بشأن المغالاة في أسعار تقنين الأراضي المخالفة لشروط التعاقد بمنطقة جنوب وغرب التحرير بمحافظة البحيرة.

لجنة الزراعة والري مجلس النواب هشام الحصري حماة الوطن النائب محمد طلبة

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