«العربية للاستثمار»: ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى بفضل التوسع فى الإنتاج الصناعى

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن التوسع في الإنتاج الصناعي في عدد من الدول العربية في مقدمتها مصر والأردن والسعودية بجانب مرونة النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، واستمرار نمو القطاعات غير النفطية في بعض الدول مثل قطر والسعودية والإمارات، بجانب ارتفاع متوسط سعر برميل النفط عالميًا بمعدل 41.4% خلال عام 2022، ساهم في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي ليصل إلى 5.4% خلال العام 2022، مقارنة مع 4% عام 2021، مع توقعات بأن يواصل نموه ولكن بوتيرة أضعف خلال العام 2023 ليصل إلى 3.9%.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي العربي ليتخطى 3.44 تريليونات دولار، مع توقعات بأن يشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال عام 2023 ليبلغ 3.48 تريليونات دولار، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 16.8% ليبلغ 7690 دولارًا في المتوسط، مع توقعات بأن ينخفض بمعدل 1% ليصل إلى 7614 دولارًا في المتوسط عام 2023، إلا أن توزيع الناتج شهد تفاوتًا كبيرًا فيما بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلًا.

وأضافت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن متوسط إنتاج النفط الخام ارتفع في الدول العربية النفطية بمعدل 11.5% ليصل الى 24.6 مليون برميل يوميًا عام 2022، مع توقعات بزيادة الإنتاج عام 2023 إلى 25.7 مليون برميل يوميًا، كما ارتفعت صادراته بنسبة 15% إلى 19.2 مليون برميل يوميًا عام 2022 مع توقعات بتواصل الارتفاع بمعدل 4.7% إلى 20.2 مليون برميل يوميًا عام 2023.