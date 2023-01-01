ارتفاع الإصابات.. والصحة تنصح بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا

تعاني أميرة محمود، البالغة من العمر 22 عامًا، من فيروس الانفلونزا الحادة حتى تطور الأمر الى الاصابة بالربو بسبب تكرر الاصابة بنزلات البرد خلال فصلي الخريف والشتاء.

تقول أميرة:"مع بداية فصل الخريف والشتاء تبدأ معاناتي مع الاصابة بادوار الانفلونزا والبرد الشديد، على الرغم من ترددي على الأطباء واتباع التعليمات الطبية".

تضيف: "وصل الامر معي الى الاصابة بمرض تنفسي وهو الربو بسبب نزلات البرد وتكرار حالة السعال وارتفاع درجة الحرارة، حتى أصبح ايضا المضادات الحيوية لا تاتي بنتيجة فعالة حين اتناولها".

ارتفاع إصابات الانفلونزا الموسمية بين جميع الفئات العمرية

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حذر من الإصابة بعدوى الانفلونزا بين المواطنين خاصة في الفترة الحالية حيث تشهد ارتفاعًا في إصابات الانفلونزا الموسمية بين جميع الفئات العمرية.

قال عبد الغفار أن هناك اختلاف بين أعراض فيروس كورونا والأنفلزنزا الموسمية، مشيرا الى أن 90% من الحالات المصابة خلال الفترة الحالية هي الانفلونزا الموسمية ولكن تظهر بسلالات جديدة مختلفة في شتاء كل عام لذا يختلط على المواطنين الاصابة بفيروس كورونا او الاصابة بالانفلونزا.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه بسبب تغير سلالات الانفلونزا في كل عام ومع ظهور سلالات جديدة، فإنه يجرى العمل على تطوير لقاح الانفلونزا كل عام بما يتناسب مع السلالة؛ لرفع مناعة الجسم، ومن ثم يجب على المواطنين الحصول على لقاح الأنفلونزا كل عام لتعزيز الجهاز المناعي.

زيادة المناعة

اعتادت منال ابراهيم، على تطعيم أطفالها كل موسم ضد فيروس الانفلونزا، وذلك منعا للاصابة بالعدوى من اي شخص ولزيادة مناعة الجسم لمواجهة الاصابة بالفيروسات والامراض.

تقول منال: " هذا الموسم تأخرنا قليلا عن اعطاء مصل الانفلونزا لاولادي، ما ادى الى اصابتهم بعدوى الانفلونزا واصيبوا باعراض شديدة لمدة تجاوزت عن اسبوعين".

تضيف منال: " وحينها تذكرت ان سبب الاصابة الشديد ب الانفلونزا كان بسبب عدم الحصول على لقاح الانفلونزا، ولكن حينها يمنع التطعيم بالمصل في وقت الاصابة والعدوى لذا انتظرت حتى يتعافوا تمامًا".

تؤكد منال على أن لقاح الانفلونزا هام للغاية ويجب على كل الاشخاص الحصول على المصل، بالاضافة الى اهميته للاطفال والسن الصغيرة لمنع الاصابة بعدوى الانفلونزا.

4 أنواع من فيروسات الإنفلونزا

شددت وزارة الصحة على أن الشخص يحتاج لتلقي لقاح الإنفلونزا كل شتاء، موضحة أن السبب وراء ذلك يرجع إلى أن فيروسات الإنفلونزا تتغير باستمرار، ويمكن أن تظهر سلالات جديدة من الإنفلونزا كل عام، كما أن مناعة الأشخاص تقل بمرور الوقت، لذلك يتم تحديث لقاحات الإنفلونزا الموسمية بشكل مستمر لرفع المناعة والتصدي للسلالات الأكثر شيوعًا.

وأوضحت الصحة أن لقاح الإنفلونزا السنوي مهم لتقوية مناعة كبار السن وحمايتهم أثناء فصل الشتاء من 4 أنواع من فيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها في هذا الموسم، مشيرة إلى أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.