حبس 3 متهمين بحيازة 100 طربة حشيش فى طنطا

قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، حبس 3 متهمين تم ضبطهم وبحوزتهم 100 طربة حشيش "ماركة رأس السنة" داخل سيارة بدائرة مركز طنطا بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا فى طنطا، من ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 10 كيلو جرامات ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وسلاح أبيض وطبنجة.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وتم تحريزها وتحرر محضرًا، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.