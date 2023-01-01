محافظ بنى سويف يبحث استعدادات امتحانات نصف العام للصفين الأول والثانى الثانوى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، مع مسئولي قطاع التعليم الترتيبات التي اتخذتها المديرية استعدادًا لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي من المقرر انطلاقها اعتبارًَا من 14 يناير الجاري وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، حيث يؤدي أكثر من 32 ألف طالب وطالبة الامتحان على مستوى 91 مدرسة ثانوي بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصًا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانًا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة محمد عبدالتواب، أنه تم عقد اجتماع بقاعة المديرية مع مديري المدارس الثانوي العام بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام، وسيد الجبالي مدير التعليم الثانوي، لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات التي اتخذتها المديرية لعقد الامتحانات، ومناقشة توفير التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية، مع التأكيد على تضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة وبذل المزيد من الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

وأضاف وكيل الوزارة أن الامتحان سيكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ إلكترونيًا وأسئلة مقالية بنسبة 15٪ ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

ونوه بأنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، فيما يؤدي كل من (طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل) الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في جميع المواد.