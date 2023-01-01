الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لعامل والسجن 7 سنوات لآخر قتل شاباً لسرقته بأسيوط

إعدام
إعدام

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عاملين أحدهما بالإعدام شنقا والسجن 7 سنوات لآخر لقيامهما بقتل شاب بقصد سرقته بعد شرائه مخدرات للاحتفال برأس السنة بأسيوط. 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد شحاتة ومصطفى محمد أحمد نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد حسن شلقامي، وأمانة سر عليان أحمد عليان وعثمان أحمد عبد الحميد.

 

بداية وقائع القضية إلى قيام “أحمد . ا “ مقيم مدينة أسيوط إلى اصطحابه اثنين من أصدقائه على دراجة نارية "موتوسيكل" لشراء مخدر الحشيش من قرية عرب الكلابات بمركز الفتح للاحتفال برأس السنة وأثناء عودتهم على الطريق فوجئ بأحد الأشخاص يخرج عليهم بسلاح ناري.

 

وطالبهم بالوقوف ولكن لم يتوقف المجني عليه فقام بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه مما أدى إلى إصابته وسقوطه من على الدراجة النارية وقام الشخص بأخذ ما بحوزتهم من أموال وجاء إليه شخص آخر كان في انتظاره يقود دراجة نارية واستقل الاثنان الدراجة النارية وفرا هاربين.

جنايات أسيوط الإعدام شنقا السجن 7 سنوات قتل شاب المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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