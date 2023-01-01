المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى الشابو والهيروين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر المبثامقيتامين والهيروين بدائرة مركز المنشأة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشأة عن قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين والهيروين وترويجه على عملائه والمتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وزنت 15 جراما و23 كيسا من الشابو وجوهر المبثامقيتامين.

وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.