كيفية عدم تكرار الأخطاء والتعلم منها.. مدربة مهارات تجيب

تحدثت فاتن فوزي مدربة مهارات، عن كيفية عدم تكرار الأخطاء والوقوع بها مجددا بل التعلم منها أيضا.

وأكدت “فوزي” خلال حوارها على قناة DMC الفضائية، اليوم الأحد، أن بعض الناس بعد ارتكاب خطأ ما تندم وتحاول ألا يتكرر فتقوم بارتكابه مجددا دون قصد، لكن العامل الأول في ارتكابه مرة ثانية هو "النسيان".

الكتابة توثق الخطأ

وأردفت أن هذه الفئة من الأشخاص ننصح بكتابة المواقف الخاطئة في يومها، وذلك بسبب أن الكتابة توثق الخطأ وبالتالي يصعب تكرارها مع ضرورة عدم جلد الذات، فالعادات اليومية يتم اكتسابها مع تكرارها، وذلك ينطبق على الكتابة لأن عملية السرد للأخطاء التي تتم من خلال تدوينها يساعد على التعرف على المشكلة وتجنب تكرارها.

تعريف النسيان

والنسيان هو الدخول في حالة من الفقدان الظاهري أو تحوير للمعلومات المخزنة في الذاكرة المديدة عند محاولة استرجاعها، تكون حالة فجائية أو بشكل تدريجي، وكلما ازداد الإنسان في العمر كلما زاد نسيانه، حيث تكثر حينها مشاكل الذاكرة والتعلم، وتضعف القدرة على الحفاظ على المعلومات الجديدة المكتسبة.