بعد زيادة حجم الصادرات.. برلماني يطالب بأهمية التوسع في التصنيع الزراعي

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحيرة، إن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية عام 2022، والتي تتجاوز 6.3 مليون طن لأول مرة، يمثل أهمية كبيرة في دعم الدولة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها، ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن زيادة حجم الصادرات الزراعية يساعد في توفير العملة الصعبة للبلاد، مشددًا على ضرورة العمل من أجل التوسع أكثر في زيادة تلك الصادرات.

وشدد زين الدين، على الحكومة ممثلة في كل الوزارات المعنية ضرورة السعي نحو "التصنيع الزراعي" لعمل قيمة مضافة من الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن استغلال المحاصيل الزراعية في أنشطة صناعية وتصديرها في صورة منتجات له عوائد اقتصادية أكبر من التصدير في صورة مواد خام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوسع في التصنيع الزراعي سلاح ذو حدين أولًا في زيادة العائد من ناحية، ومن ناحية أخرى يسهم في توفير فرص عمل متنوعة بما يسهم في الحد من معدلات البطالة، فضلًا عن دوره في رفع معدلات النمو الاقتصادي.