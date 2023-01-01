الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القباج تفتتح مكتب السجل المدني بوزارة التضامن تيسيرًا على المواطنين

نيفين القباج
نيفين القباج

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قبل قليل، مكتب السجل المدني بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يأتي في إطار التعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك بحضور اللواء عمرو محلب، وكيل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور على تفقد مكتب السجل المدني بديوان الوزارة، مؤكدة أن الوزارة تهدف إلى تقديم كل الخدمات للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي وذوي الإعاقة والأطفال كريمي النسب والمسنين وأصحاب المعاشات المترددين على الوزارة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين لاستكمال بياناتهم أو تصحيحها حال وجود أخطاء في بيانات الأرقام القومية.

وأضافت القباج، أن افتتاح المكتب من المتوقع أن يسهم في توفير عامل الوقت والجهد على المواطنين، حيث يسهل وجود مكتب سجل مدني بمقر الوزارة الكثير من الإجراءات والوقت للمواطنين بدلًا من الذهاب لمحافظاتهم لاستخراج الأوراق المطلوبة، ثم العودة لتسليمها مرة أخرى، حيث يأتي ذلك في إطار تبني وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة من جانبها للتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

ووجهت وزيرة التضامن الشكر لوزير الداخلية لاستجابته السريعة حال طلب وزارة التضامن إنشاء مكتب للسجل المدني بديوان عام الوزارة، والتوجيه المستمر للمختصين بتفقد المكان ومتابعته لسرعة الإنجاز.

أصحاب المعاشات الدعم النقدي الجهاز المركزي للتعمير اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير العمرانية الجديدة التضامن الاجتماعي

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