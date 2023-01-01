الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد إعادة برنامج منى الشاذلى حلقة الفنان محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

يبحث الجمهور خلال الساعات الماضية بشكل كبير عن موعد إعادة برنامج منى الشاذلى حلقة الفنان محمد رمضان بعد انتشارها خلال الساعات الماضية بعد عرض الحلقة عبر قنوات "سي بي سي" والقناة الأولى المصرية احتفالًا برأس السنة.

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حددت إدارة قناة سي بي سي اليوم الواحدة ظهرًا موعد إعادة برنامج منى الشاذلى حلقة الفنان محمد رمضان، بعد أن حققت مشاهدات عالية بالملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تحدث محمد رمضان عن الكثير من حكاياته الشخصية والفنية بالبرنامج.

حلقة محمد رمضان ببرنامج معكم منى الشاذلي 2023

تواجد محمد رمضان في حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي، وتحدث كثيرًا عن الملفات الفنية والشخصية وأزمته مع الطيار الراحل أشرف أبواليسر، حيث أبدى أسفه معترفًا بأنه لم يحسن التعامل مع الأزمة، وأخطأ في أشياء عديدة وقتها، لكنه راض بحكم القضاء، مضيفًا أنه يشعر حاليًا بالحزن لكونه تسبب في شيء سيئ للطيار الراحل، معقبًا على حديثه قائلًا: "أنا كمان زعلان إني تسببت في شيء قاسي علي الطيار الله يرحمه.. أنا بعترف إن أوقات لا نحسن إدارة الأزمة بشكل سليم.. أنا اتفاجئت زيي زي الجمهور بهذا القرار القاسي بإيقاف موظف مدي الحياة عشان ممثل اتصور معاه في الكابينة.. فيما بعد عرفت إن قانونيًا ممنوع.. أنا معرفش قانون الطيران.. فكنت أتمني القرار يكون أخف شوية.. كنت جاهز وحاولت بقدر الإمكان وكل الطرق إني أحل الموضوع قبل ما يبقى قضية رأي عام.. بس محصلش نصيب".

وقدم محمد رمضان، خلال الحلقة، عددًا كبيرًا من الأغنيات الخاصة به، بالإضافة إلى استعراض مهارة التمثيل للفنان أحمد زكي وعادل أدهم وغيرهما من النجوم، بالإضافة إلى استضافة ابنيه على وكنز.

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