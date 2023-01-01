البطوطى: مصر بذلت مجهودات كبيرة فى شتى القطاعات (فيديو)

قال الخبير السياحي وليد البطوطي، إن مصر بذلت مجهودات كبيرة في شتى القطاعات، مما كان له مردود إيجابي على القطاع السياحي، مشيرًا إلى أهمية مجهودات الإعلام في الترويج للسياحة باعتباره قطاعًا مهمًا لزيادة الدخل القومي والعملة الصعبة في مصر.

وأضاف البطوطي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مصر بأكملها تعمل وتبذل مجهودات كبيرة من أجل التقدم والتطور، لافتًا إلى أهمية زيادة عدد السياح الأجانب في مصر، لأن ذلك يعني توافر العملة الصعبة سواء كانت دولارًا أو يورو، وهذا يؤثر إيجابيًا على كل المواطنين وليس العاملين بقطاع السياحة فقط.

مجهودات كبيرة لجميع العاملين بقطاع السياحة

وأشار الخبير السياحي، إلى أن توافر العملة الصعبة في مصر يعني إمكانية استيراد المنتجات والأجهزة الطبية مثل جهاز الغسيل الكلوي من الخارج، مما يعود بالنفع على جميع المواطنين، مشيدًا بالمجهودات الكبيرة لجميع العاملين بقطاع السياحة.

ولفت إلى أنه من المفترض افتتاح المتحف الكبير في العام الحالي 2023، موضحًا أن متحف الحضارة الجديد الذي افتتح بعام 2022 ينظم العديد من المناسبات والأحداث التي تبهر السفراء والأجانب الذين يقيمون في مصر، بالإضافة إلى أن الأجانب يتمتعون بطقس مصر في الفترة الحالية على الرغم من شعور المواطنين بالبرودة.