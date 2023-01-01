13 مصابًا فى انقلاب «ميكروباص» بـ«صحراوى حلوان»

أصيب 13 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الصحراوي اتجاه حلوان.



وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري أعلى الطريق الصحراوي بعد نفق الودي بـ٥ كيلومترات.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بكسور وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى الصف لتلقي العلاج.

بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال المصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على السيارة تمهيدًا لفحصها وعمل المحضر اللازم بالواقعة.