بدء التقديم للحصول على جوائز اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بجامعة أسيوط

أعلنت الدكتورة مها غانم، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن بدء التقديم للحصول على الجوائز المعلنة من قبل اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للباحثين والمبتكرين العرب، وهي الجائزة السنوية للأمن الغذائي العربي للعام 2022، والتي تشمل 3 جوائز هي جائزة الأمن الغذائي العربي في مجال المبادرات الوطنية الرائدة، وفي مجال المشروعات الناشئة، وفي مجال البحث العلمي.

وعن شروط التقديم، أوضح الدكتور جمال بدر، أن لكل جائزة عدد من الشروط، من ضمنها، في مجال المبادرات الوطنية الرائدة أن يكون قد تم التخطيط لها وتنفيذها بواسطة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة في الدول العربية.

وفي مجال المشروعات الناشئة أن يكون المشروع حديث لم يمض على إعداده أكثر من 3 سنوات، وأن يكون قد دخل مرحلة التنفيذ، وفي مجال البحث العلمي ألا يكون البحث قد سبق تقديمه لجهات اعتبارية ذات اختصاص وألا يكون قد مضى على إعداده أكثر من 5 سنوات.

وأوضح أنه على المتقدمين لجميع الجوائز ملء الاستمارة المعدة للتقديم للجائزة بكل دقة في موعد أقصاه 15/1/2023.