الضرائب: خطة زمنية مكثفة لنشر الوعي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتكثيف التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وخاصة للكيانات الفردية بعد مد مهلة التسجيل لها حتى 30 أبريل 2023، قامت المصلحة بوضع خطة زمنية على كافة المسارات لنشر الوعي بالمنظومة، مؤكدًا على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم والمساعدة لهم.

وأوضح "مختار توفيق" أنه سيتم تخصيص سيارات متنقلة بمختلف المناطق الضريبية لدعم التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لخدمة الممولين بجميع المحافظات بمعدل يومين أسبوعيًا على أن يكون التواجد بعاصمة المحافظة من الساعة 9 ص حتى 5 م بمكان محدد، وسيتم الإعلان عنه، لافتًا إلى أن تلك السيارات ستكون مزودة بعاملين مدربين على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك مزودة بعاملين من الدعم الفنى بفروع الحاسب الآلى.

وأضاف "مختار توفيق" أن المصلحة تقوم في نفس الوقت بالعمل على تنشيط وزيادة مهارات جميع العاملين المختصين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للوقوف على آخر المستجدات بشأن المنظومة، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة عدد العاملين بكافة المأموريات لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتقديم الدعم اللازم، وللتيسير على الممولين.

وقال "مختار توفيق" إن المصلحة قامت بزيادة عدد مراكز دعم منظومة الفاتورة من خلال توفير عدد 8 شبابيك لخدمات دعم المنظومة بمبنى الخزانة العامة، لافتًا إلى توفير عدد 3 شبابيك لخدمات التوقيع الإلكتروني من خلال الشركات المختصة بذلك (شركة مصر المقاصة، شركة الدلتا، شركة ايجيبت تراست).

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة سيقوم بإرسال رسائل نصية قصيرة ( sms) تذكيرية للممولين، كما سيقوم بإعداد روابط لفيديوهات تخص تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيتم إرسالها للمتصلين مع المركز أثناء المكالمة الهاتفية، مضيفًا أن مركز الاتصالات المتكامل مستمر في الرد على الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الخط الساخن 16395.

وفي سياق متصل أوضحت مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني أن المصلحة مستمرة فى عقد ندوات التوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء بالحضور الفعلي أو أون لاين (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) وذلك بالتعاون مع كافة النقابات والاتحادات والغرف وغيرها من مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، مثل اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، وجمعية الصناع المصريين، ونقابة المهندسين ونقابة التجاريين، ونقابة الأطباء، ونقابة المهن التمثيلية، وغيرها، مشيرة أنه سيتم إرسال خطابات للمؤسسات المختلفة موضح بها موعد عقد ندوة التوعية بالفاتورة لديها ، والروابط التي يمكن الدخول من خلالها على الندوات التي يتم عقدها أون لاين، والروابط الخاصة بالمصلحة، ورقم الخط الساخن الخاص بمركز الاتصالات المتكامل للمصلحة ، هذا بالإضافة إلى عقد سلسلة ندوات للتوعية الضريبية مجانية أونلاين لشرح منظومة الفاتورة الالكترونية من الأحد للخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساء ويتم الإعلان عنها بالموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.eta.gov.eg/

وقالت "مها علي" إنه يمكن للجهات والمؤسسات المختلفة التنسيق مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لعقد ندوات توعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال التواصل على البريد الإلكتروني للوحدة [email protected]

وأوضحت أن المصلحة قامت بإعداد فيديوهات توعية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وروابط للقاءات تليفزيونية وإذاعية لمتخصصين بالمصلحة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية على قناة اليوتيوب الرسمية للمصلحة على الرابط https://www.youtube.com/@tax_egypt

وأكدت "مها علي" على استمرار مصلحة الضرائب في تنفيذ ونشر الحملات الإعلانية بالصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية المختلفة ، وكذلك رسائل السوشيال ميديا التي يتم نشرها على الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومستجداتها.

وأضافت " مها علي " أنه يتم طباعة بروشور توعية ، للتوزيع على الممولين بالغرف التجارية والاتحادات والجهات والندوات والمأموريات ، موضحة أن هذا البروشور يتناول مزايا الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والبيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل بالمنظومة، وبيانات شركات التوقيع / الختم الإلكتروني ، والروابط الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية .

وقالت "رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني " إنه يمكن للممولين الحصول على الدعم الفني اللازم لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمبنى الخزانة العامة أو بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني:

[email protected]