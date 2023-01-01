«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى القمح خلال شهر يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر يناير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- الزراعة في الأراضي الجديدة

- بالنسبة للأراضي الجيرية الاهتمام بالري وأن يكون على فترات متقاربة مع إضافة جرعة السماد الأخيرة في زراعات الميعاد المناسب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

- أما في الأراضي الرملية التي تروى بالرش ويراعى الري على فترات متقاربة كل أسبوع، مع إضافة جرعة السماد الموصي بها مع الري والانتهاء من إضافة السماد حتى قبل طرد السنابل.

- وإضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى بالرش على نباتات القمح في الصباح الباكر، أو قبل الغروب وذلك قبل طرد السنابل أي بعد شهرين من الزراعة.

- أما الحشائش فتقلع باليد في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب إذا كانت بسيطة خاصة الزمير، حيث يطرد قبل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

الزراعة في الأراضي القديمة

- في هذا الشهر يراعى الاهتمام بالري وخاصة في فترة حمل السنابل أن يكون الرى على الحامي مع عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

- ويجب الانتهاء من إضافة الجرعة الأخيرة من السماد قبل طرد السنابل وعدم إضافة السماد بعد طرد السنابل.

- الأمراض الفطرية

يصاب القمح بعده أمراض فطرية منها التفحم السائب والبياض الدقيقي، أما أهم الأمراض الفطرية التي يصاب بها نبات القمح فهي أصداء القمح الثلاثة، التي تختلف فيما بينها في نوع الفطر المسبب لكل مرض وموقع وشكل ولون الإصابة على النبات، واسم كل منها تبعًا لذلك، كما تختلف الظروف المناخية المناسبة لظهور وانتشار كل مرض منها.

الأصداء الثلاثة التي تصيب نبات القمح هي: الصدأ الأصفر (الصدأ المخطط)، صدأ الورقة (الصدأ البرتقالي) والصدأ الأسود (صدأ الساق).

جدير بالذكر أن أهم طرق مكافحة الأمراض الفطرية في نبات القمح، وأبسطها وأقلها تكلفة وحفاظًا على البيئة من التلوث، هي زراعة الأصناف الموصي بها والموزعة عن طريق جهات رسمية موثوق بها، وهي الأصناف المنتجة بمعرفة قسم بحوث القمح والتي تتمتع بدرجة عالية من المقاومة للأمراض الفطرية والتي يقوم القسم بإحلال الجديد منها باستمرار للحفاظ على درجة العالية من المقاومة للأمراض.

والمرور الدوري خاصة في آخر هذا الشهر مهم جدًا حتى تكتشف أي إصابة بالصدأ الأصفر، حيث تكون الظروف الجوية ملائمة للنموه ويظهر على الورقة على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك أثرًا أصفر على اليد. وعند التأكد من ذلك يتم رش المنطقة المصابة فورًا بالمبيدات الموصي بها مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش التي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية.