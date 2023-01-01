محمد عبدالرحمن يبدأ تصوير «موعد على الغداء» الأسبوع المقبل

يبدأ نجم الكوميديا محمد عبدالرحمن "توتا" تصوير أول مشاهد مسلسله الدرامى الجديد، والذى يحمل اسمًا مؤقتًا "موعد على الغداء"، منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالعمل وترشيح باقى الأبطال، حيث من المقرر عرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل 2023.

والمسلسل يتكون من 15 حلقة وينتمي إلى الأعمال الكوميدية، ومن المقرر أن يعتمد العمل بشكل كبير على ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول فى الحلقات المختلفة.

يذكر أن محمد عبدالرحمن حظى على إشادات نقدية واسعة على المستوى النقدي والجماهيري، وذلك بعد العرض الأول لمسرحية سيدتي الجميلة في مصر، والتي تعتبر إعادة إحياء للمسرحية الكلاسيكية "سيدتي الجميلة" للنجم فؤاد المهندس والنجمة شويكار.

وعن ردود الأفعال، قال محمد عبدالرحمن، فى تصريحات صحفية: "مبسوط جدًا بردود الأفعال بعد العرض الأول للمسرحية في مصر، وبعد عرضها في موسم الرياض بالسعودية، وأعتقد أنه حصل ارتباط بيننا وبين الجمهور السعودي، بعد المشاركة أكتر من مرة في موسم الرياض"، وعن تعاونه مع أحمد السقا، قال: "المسرحية تعتبر أول تعاون ليّا مع السقا، وبصراحة هو إنسان جميل، ومتعاون ومركزين مع بعض إن أهم حاجة تكون المسرحية حلوة جدًا".

وعن إعادة إحياء المسرحيات الكلاسيكية، علّق محمد عبدالرحمن: "دي حاجة عظيمة وشرف كبير ليّا إعادة إحياء مسرحية سيدتي الجميلة للفنان الكبير فؤاد المهندس والفنانة شويكار، لكن إحنا بنقدمها برؤية مختلفة تناسب الوقت الحالي".

ومؤخرًا احتل فيلم الخطة العايمة للنجم محمد عبدالرحمن ترند مصر على منصة نتفليكس، كما احتل بأحدث أفلامه الدعوة عامة ترند منصة شاهد vip، ليحظى الفيلم بردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بالكوميديا المختلفة.