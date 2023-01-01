الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمر كمال: والدتى قالت لى «روح وخلى الغنا يصرف عليك»

عمر كمال
عمر كمال

أكد الفنان عمر كمال أنه ليس مطرب مهرجانات أو مطرب شعبي بل هو مغنٍ، موضحًا أنه في البداية كان مطربًا وكانت له تجارب مثل أغنية "الغربة" ولحن أغنية "أبويا" للفنان هاني شاكر، كما لحن لحمادة هلال ولكنه لم يحقق نجاحًا في التلحين كما الغناء.

وتابع خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، أنه من محافظة السويس بمنطقة الأربعين وكانت هناك بدايته ولكن المجال هناك كان مغلقًا ولهذا جاء القاهرة، مشيرًا إلى أنه عاش في القاهرة وحده وعمل في كل شيء بعد أن قالت له والدته المنتقبة "روح أنت وخلي الغنا يصرف عليك". 

وكشف أنه عمل كاشير في مطعم أكل براتب 300 جنيه ويدفع منهم إيجار 50 جنيهًا لشقة يستأجرها ليترك الدراسة ويعمل في محطة بنزين لفترة طويلة وبعدها في شركات ورق ودخل الجيش بعدها وورث عن والده 50 ألف جنيه وطلبت منه والدته أن يشتري تاكسي ويعمل عليه.

وأردف: "طول عمرهم بيقولولي مش هتنفع وصرفت كل حاجة على ألبومي ونزل على الإنترنت ولم ينجح وعشت سنين عجاف ولفيت في القاهرة يمين وشمال وعملت في مطابخ وكازينو واتدردحت شوية بعدها".

استكمل عمر كمال: "في  2019 كانت ذروة المهرجانات وقررت أدخل أعمل مهرجانات وتكلمت مع حمو بيكا وطرحت عليه فكرة طرح تيمة خليجي في أغنية مهرجانات، ومروحتش لحمو اقوله اكتشفني أو خليني أعرف أغني".

https://fb.watch/hMqP_hvKo5/

الإعلامي عمرو الليثي المهرجانات برنامج واحد من الناس عمرو الليثي واحد من الناس

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