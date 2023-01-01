الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وفاء عامر: «حضرة العمدة» عمل تلفزيونى جديد لـ2023

وفاء عامر
وفاء عامر

احتفل برنامج "مساء دي إم سي" اليوم بمناسبة بداية العام الجديد 2023 مع الفنانة القديرة وفاء عامر، وسط حالة من البهجة والتفاؤل بالعام القادم.

وكشفت الفنانة وفاء عامر عن آخر أعمالها الفنية لهذا العام، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، معبرة: "أشارك في عمل تليفزيوني هذا العام، ويحمل العمل اسم حضرة العمدة بمشاركة كوكبة من نجوم الفن".

وأكدت الفنانة وفاء عامر، أنها دورها في المسلسل القادم "حضرة العمدة" مختلف عن جميع الأدوار السابقة التي قامت بها من قبل، مشيرة إلى أن الفنانة روبي مشتركة في بطولة هذا العمل.

وفاء عامر مساء دى ام سى دي ام سي ايمان الحصري حضرة العمدة

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