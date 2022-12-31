السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«رمضان» يكشف سر إطلالته الغريبة والفرق بين احتفاله برأس السنة قبل الشهرة

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان، عن الفرق بين احتفاله برأس السنة في الماضي وبعد تحقيقه للشهرة والنجومية.

وقال رمضان، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: "أنا دلوقتي بحتفل برأس السنة، لكن زمان كنت بتفرج على الناس اللي بتحتفل".

وأضاف: "كان فيه قصر في شارع البحر الأعظم كان يقيم حفلات وكنا نشاهد الاحتفالات ونحس إننا بنحتفل معاهم زمان كان فيه شعور جميل ودلوقتي فيه شعور جميل".

أسباب إطلالته الغريبة

وكشف عن سر إطلالته الغريبة في الحفلات قائلًا: "الحفلات تتطلب ذلك، وهو جزء من الشو والبهرجة الزائدة، إنما في الحقيقة بالبس بسيط  شبه كل الشباب"، مؤكدًا أنه عمل مع عدد من المصممين ويختار مصممًا وفقًا لكل بلد يذهب له ويحرص على اختيار لبس مناسب لأجواء حفلاته مثل اللبس الإفريقي لإفريقيا والمغربي للمغرب، وكذلك لبس لمسابقة السيارات خلال إحيائه لحفل إطلاقها.

وكشف عن أنه خلال مؤتمر صحفي  مع المغني الفرنسي "ميتر جيمس"، الذي قدم معه أغنية "يا حبيبي" الاستايلست اختار له إطلالة لبدلة لتجار الألماس السنغاليين، مضيفًا: "محمود أخويا قالي لو لبسته لا أنت أخويا ولا هاعرفك"، والاستايلست قالي البدلة هاتستفيد  منها حب 2 مليون سنغالي، وارتديتها بالفعل.

محمد رمضان الحفلات أفريقيا المغني الفرنسي “ميتر جيمس” إطلالته الغريبة

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