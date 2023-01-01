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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية الأحد 1 يناير 2023

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 1 يناير، لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: خلاف بسيط مع بعض الزملاء، يكشف لك حقيقتهم ويظهر أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً.

عاطفياً: يوم يحمل إليك الكثير من الأخبار والنتائج والحلول والانفراجات على الصعيد العاطفي.

صحياً: تتكلل بالنجاح العملية الجراحية التي تخضع لها وتتخلص من الآلام التي لازمتك مدة طويلة.

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حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: حبك للعمل يؤدي دوراً حاسماً في تزكية وضعك المهني، وهذا تكون له انطباعات إيجابية متعددة.

عاطفياً: الشك غير المبرّر من الشريك يسهم في زيادة النفور بينكما، وقد يكون له انعكاسات سلبية غير متوقعة.

صحياً: يمكنك التخلّص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية وقرارات حاسمة. 

 

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: قد تكون لهذا اليوم انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدّية في التعاطي مع الأمور المستجدة والطارئة. 

عاطفياً: كثرة الاستهزاء بالشريك قد تؤدّي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتكما.

صحياً: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك.

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أبراج تتسم بالفضول

صفات مواليد الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

 

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

 

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

جاكلين عقيقي حظك اليوم الاحد حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء حظك اليوم لمواليد برج الدلو حظك اليوم لمواليد برج الميزان حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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