أبراج تتسم بالفضول

في أي علاقة، يجب أن يكون التواصل مع الآخرين والثقة بهم أولوية رئيسية، ولسوء الحظ هناك بعض العلاقات تنعدم فيها الثقة، فقد يؤدي ذلك إلى بعض العواقب الوخيمة، ففي هذه الحالات ، قد تجد نفسك تقوم بأشياء لا ينبغي عليك القيام بها - مثل البحث في ممتلكات شريكك دون إذن.

أوضح خبراء علم الفلك، قائمة الأبراج التي يتسم أصحابها بالتطفل والتجسس وعدم الثقة بشريك الحياة وفقًا لما ذكره موقع "best life online".

برج الدلو:

يمتلك مولود برج الدلو عقولًا حادة ويطمحون إلى تغيير العالم بأي طريقة ممكنة، الأمر الذي يدفعهم في البحث بممتلكات الغير خاصة شريك الحياة.

برج العذراء:

كشفت دراسة أن نسبة 15% من مواليد برج العذراء، تجسسوا على شركائهم، لذا يحب على مواليد برج العذراء أن يكونوا منفتحين وصادقين قدر الإمكان في العلاقة.

برج القوس:

اعترف 19 % من مواليد برج القوس، بالمرور عبر هواتف شركائهم، وهم على الأرجح لا يخجلون من القيام بذلك، فهم يميلون إلى فعل ما يريدون رغم أنف الآخرين.

برج الجدي:

كشف 23% من برج الجدي أنهم مروا عبر أجهزة شركائهم. تعد علامة الأرض هذه من الإنجازات العالية، مما يساعد على تعزيز احترامهم لذاتهم وثقتهم في أي موقف.

برج الثور:

أكثر فضوليًا من برج الجدي، حيث قال 31 % من مواليد الثور إنهم تجسسوا على الآخرين فلا يحب مواليد الثور أوقات فراغهم فحسب، بل يميلون إلى التركيز على ما يفعلونه الآخرين.

برج الحمل:

اعتراف 42 % من برج الحمل بأنهم قاموا بدس أنوفهم في أعمال أحبائهم، فإذا لم يثقوا في علاقاتهم، فسيتحدثون على الفور عن آرائهم حول هذا الموضوع.