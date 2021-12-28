الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبراج تتسم بالفضول

ابراج تتسم بالفضول
ابراج تتسم بالفضول

في أي علاقة، يجب أن يكون التواصل مع الآخرين والثقة بهم أولوية رئيسية، ولسوء الحظ هناك بعض العلاقات تنعدم فيها الثقة، فقد يؤدي ذلك إلى بعض العواقب الوخيمة، ففي هذه الحالات ، قد تجد نفسك تقوم بأشياء لا ينبغي عليك القيام بها - مثل البحث في ممتلكات شريكك دون إذن.

 

أوضح خبراء علم الفلك، قائمة الأبراج التي يتسم أصحابها بالتطفل والتجسس وعدم الثقة بشريك الحياة وفقًا لما ذكره موقع  "best life online".

 

برج الدلو:

يمتلك مولود برج الدلو عقولًا حادة ويطمحون إلى تغيير العالم بأي طريقة ممكنة، الأمر الذي يدفعهم في البحث بممتلكات الغير خاصة شريك الحياة.

 

برج العذراء:

كشفت دراسة أن نسبة 15% من مواليد برج العذراء، تجسسوا على شركائهم، لذا  يحب على مواليد برج العذراء أن يكونوا منفتحين وصادقين قدر الإمكان في العلاقة.

 

برج القوس:

اعترف 19 % من مواليد برج القوس، بالمرور عبر هواتف شركائهم، وهم على الأرجح لا يخجلون من القيام بذلك، فهم يميلون إلى فعل ما يريدون رغم أنف الآخرين.

 

برج الجدي:

كشف 23%  من برج الجدي أنهم مروا عبر أجهزة شركائهم. تعد علامة الأرض هذه من الإنجازات العالية، مما يساعد على تعزيز احترامهم لذاتهم وثقتهم في أي موقف.

 

برج الثور:

أكثر فضوليًا من برج الجدي، حيث قال 31 % من مواليد الثور إنهم تجسسوا على الآخرين فلا يحب مواليد الثور أوقات فراغهم فحسب، بل يميلون إلى التركيز على ما يفعلونه الآخرين.

 

برج الحمل:

اعتراف 42 % من برج الحمل بأنهم قاموا بدس أنوفهم في أعمال أحبائهم، فإذا لم يثقوا في علاقاتهم، فسيتحدثون على الفور عن آرائهم حول هذا الموضوع.

 

برج الثور برج الجدى برج العذراء برج الحمل مواليد برج العذراء خبراء علم الفلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-12-2021

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

الصين تسجل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

الزعيم الكورى الشمالي يعقد اجتماعا حزبيا رئيسيا لمناقشة قضايا السياسة

اليابان والصين توافقان على تشغيل خط ساخن بين مسئولى الدفاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل