السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يشهد ختام البطولة العربية لأندية تنس الطاولة بإستاد القاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم السبت، ختام منافسات  البطولة العربية لأندية تنس الطاولة، والتي استضافتها مصر في الفترة من ٢٥ حتى ٣١ ديسمبر الجاري، بالصالة المغطاة بإستاد  القاهرة الدولي بمشاركة ٣٢ فريقاً من بينهم فرق أندية "الأهلي، الزمالك، إنبي".

جمعت المباراة النهائية في منافسات الرجال فريقي نادي إنبي ونادى البحرين البحريني ، وسبق ذلك نهائي منافسات السيدات والتي تمكنت  فيه لاعبات فريق النادي الأهلي من الفوز على فريق عالي البحريني.

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حضر نهائي البطولة كل من خليل المهندي رئيس الاتحاد العربي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، وعلاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، وخالد الصالحي رئيس الاتحاد الإفريقي ، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ومجموعة من ممثلي الوفود المشاركة بالبطولة.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى الفرق المصرية على الظهور المميز في منافسات البطولة العربية للأندية تأكيداً على تطور رياضة تنس الطاولة المصرية وريادتها عربياً وإفريقياً، مشيداً بأداء الأندية المصرية خلال مشوار البطولة وتقديمها عروضاً متميزة في مختلف مراحلها.

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وثمن الوزير على أداء اللجنة المنظمة للبطولة التي خرجت في أفضل صورة على غرار مختلف البطولات التي تستضيفها مصر طوال العام، وبفضل المقومات التي تتمتع بها البلاد من بنية تحتية رياضية وفنادق الإقامة، وشبكة متقدمة من الطرق والمواصلات والمطارات الدولية، بجانب الخبرات الإدارية والتنظيمية التي باتت تتمتع بها مصر.

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استاد القاهرة الدولى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتحاد الدول الاتحاد المصري لتنس الطاولة الاهلي الزمالك البطولة العربية

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