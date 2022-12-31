السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عودة عبد الشافى.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة أسوان فى الدورى

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة أسوان المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمباراة أسوان في الدوري

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الإثنين كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد  - حمزة المثلوثي  - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا أسوان الدورى المصرى

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