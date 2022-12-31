السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صبحى يجتمع مع بعض قيادات الوزارة لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس باحتفالية "قادرون باختلاف"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، اجتماعاً مع مجموعة من قيادات الوزارة؛ لمتابعة التكليفات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الرابعة، وبمشاركة الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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بحث الوزير الآليات التنفيذية المتعلقة بعمل عضويات وإتاحة الاستخدام لذوي الهمم بمراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية في مختلف المحافظات، والتوسع في البرامج والأنشطة المقدمة لهم، والاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف المشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات.

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ووجه الدكتور أشرف صبحي بإطلاق مجموعة من المبادرات خلال الأيام المقبلة ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس لمزيد من الإتاحة والدمج لذوي الهمم في مختلف البرامج، مع التوسع في إقامة مراكز التخاطب في مراكز الشباب وفقاً للتقسيم الجغرافي، وأنشطة الهوايات الفنية والثقافية لذوي الهمم.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن إقامة تكريم للقائمين على تنظيم النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف" ليشمل أعضاء اللجنة المنظمة، والفنانين الذين شاركوا في الاحتفالية تقديراً لجهودهم التي بذلوها في خروج الاحتفالية في أفضل صورة.

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كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول الاستعدادات من الآن للنسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" التي تحظى برعاية وتشريف الرئيس، ووضع برنامج زمني محدد لطرح الأفكار المقترحة المتعلقة بالنسخة المقبلة.
 

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احتفالية قادرون باختلاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اكتشاف الموهوبين الاتحاد الرياضي البرامج والأنشطة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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