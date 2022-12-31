إيفرتون يفرض التعادل على السيتى ويهدى أرسنال هدية الابتعاد بالصدارة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء مانشستر سيتي ونظيره إيفرتون، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

التعادل أبقى على السيتي في وصافة الدوري بـ 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر أرسنال والذي يلعب بعد قليل مع برايتون، بينما وقع إيفرتون في المركز الـ 16 بـ 15 نقطة.

هدف التقدم سجله إيرلينج هالاند في الدقيقة 24، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رياض محرز.

وكاد جون ستونز أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 44 من رأسية قوية بعد عرضية كيفين دي بروين، لكن كرته اصطدمت بعارضة جوردان بيكفورد.

وفي الدقيقة 64، أدرك إيفرتون التعادل بطريقة رائعة عن طريق ديمراي جاراي بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء سكنت يسار إيدرسون.

وتعملق بيكفورد في الدقيقة 81 أمام فرصة رباعية من لاعبي السيتي داخل منطقة الجزاء، تصدى في الآخر لتسديدة محرز.

تشكيل السيتي.. هالاند ومحرز يقودان الهجوم أمام إيفرتون

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: لويس، ستونز، أكانجي، أكي

خط الوسط: دي بروين، رودري، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: محرز، هالاند، جريليش.