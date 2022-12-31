السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«حين أتيت عزيز».. أحمد حاتم يختتم 2022 بصورة مع رضيعه

أحمد حاتم
أحمد حاتم

اختتم الفنان الشاب أحمد حاتم عام 2022 بصورة جديدة بصحبة طفله الصغير "عزيز" عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

نجل أحمد حاتم

وظهر حاتم وهو يستمتع بوقته مع نجله الرضيع، معلقاً: "عام مضى وزمن توقف حين أتيت عزيز أحمد حاتم، الحدث الأهم هذا العام".

أخر أعمال أحمد حاتم

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم في السينما فيلم "عروستي"، برفقة جميلة عوض، محمود البزاوي، صابرين، زينب غريب، مروان يونس، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، أما في الدراما مسلسل "أنا وهي"، بطولة هنا الزاهد، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، محمود البزاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.

الجدير بالذكر أن حاتم في انتظار عرض فيلم المطاريد بدور العرض السينمائية في الـ25 من يناير، ويشاركه البطولة تارا عماد، اياد نصار، محمود البزاوي، محمود الليثي، محمود حافظ وتأليف صلاح الجهيني واخراج ياسر سامي.

أحمد حاتم انستجرام عزيز أحمد حاتم أخر أعمال أحمد حاتم عزيز

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