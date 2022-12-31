السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الحكومة تكشف العقوبات الصادرة ضد المحلات التجارية غير الملتزمة بالتسعير

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المهلة المحددة للمحلات التجارية لوضع الأسعار على السلع انتهت يوم الأربعاء الماضي، وأي مفتش تموين سيمر على أي محل ولا يجده يضع التسعير على المنتجات سيتم تحرير محضر وتوقيع غرامة تصل للإغلاق في حالة التكرار.

وناشد نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع على قناة "صدى البلد"، المحال التجارية بالالتزام ووضع السعر، والالتزام بالأسعار الاسترشادية التي ستحددها غرفة التجارة.

ولفت متحدث مجلس الوزراء، إلى أنه تم الاتفاق على وضع التسعيرة على 11 سلعة استراتيجية، منوها أن الأسعار الاسترشادية سيتم تغييرها كل فترة لتناسب وضع السوق.

وعن عمل مصانع المواد الغذائية بكامل طاقتها، قال: "المصانع الفترة الماضية تأثرت بسبب نقص مدخلات الإنتاج، وهذه المشكلة على طريقها للحل، وبدأت إجراءات الحل وستعاود العمل بطاقاتها الكاملة وسيصبح لديها المواد الخام التي تمكنها من العمل".

نادر سعد مجلس الوزراء وضع الأسعار على السلع مفتش تموين عزة مصطفى المصانع

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