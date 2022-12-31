أخلاقنا الجميلة.. طرق للاحتفال برأس السنة دون إزعاج الجيران

من الجيد الآن أن تبدأ في وضع الزينة لاستقبال ليلة رأس السنة، وهنا بعض النصائح حول آداب التعامل في هذه الليلة ومراعاة الجيران، حسبما قدمها موقع "apartmenttherapy".

ليلة رأس السنة

تبرز الأعياد الأفضل والأسوأ بين الناس، لذلك العب بشكل لطيف مع الجيران وحافظ على آداب التعامل مع الإضاءة الجيدة، وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “أخلاقنا الجميلة” سنبرز لكم طرق الاحتفال دون إزعاج الجيران.

أضواء ليلة رأس السنة

أضواء ليلة رأس السنة ترتفع في اليوم التالي لعيد الشكر، ويمكنك إنزالهم في أي وقت بعد يوم رأس السنة الجديدة، وكن على علم بخطة طابق جيرانك، وهل نافذة غرفة نومهم تتعرض لهذه الأضواء؟ وقد يكون من الجيد عدم وضع الأضواء هناك، فإذا لم تكن متأكدًا، فلا تتردد في سؤال جيرانك عن الأضواء التي تزعجهم فهذا سوف يسعد كلاكما.

لا بأس في إبقاء الأضواء مضاءة طوال الليل، طالما أنك لا تزعج أي جيران، ولكن لتوفير الطاقة، ضع في اعتبارك وضع الأضواء على مؤقت.

ألعاب النار

دائمًا ما تكون ألعاب النار ممتعة للأطفال، ولكن كن حذرًا في المكان الذي تضعه فيه سواء كان وضعها في الفناء الخاص بك أو على سطح بيتك، واحرص على عدم حجب رؤية أي شخص للطريق أو الممر الخاص به، حتى لا تتسبب في أزمة لمن يريد السير في الطريق، وتحول الليلة الممتعة إلى كارثة، كما عليك سؤال الجيران هل هذه الألعاب تسبب لهم الإزعاج أم لا، وإن كان منهم من يشعر بالإزعاج فعليك عقد اتفاقية إطلاقها في وقت محدد لمدة قصيرة مما يضمن لك ولأبنائك وأسرتك الاستمتاع، ويضمن لهم عدم الإزعاج والسلامة والهدوء.

إذا كان جيرانك هم من يضعون الأضواء وهذه الأضواء تمنعك من النوم ، فلا بأس من قول شيء ما لهم، لكن كن مهذبًا وقدم حل وسط، مثل وقت إطفاء الأضواء، ولكن إذا كانت أضواءها لا تؤثر على نومك أو سلامتك، فاحرص على إغلاق فمك.