الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. كيفية تشجيع طفلك على ارتداء ملابسه

صورة أرشفية
صورة أرشفية

ليس هناك ما هو لطيف أكثر من طفل يرتدي ملابسه الخاصة بنفسه، فقد أصبح الأطفال الصغار أكثر استقلالية في عصرنا هذا، فعندما يخلعون قبعتهم مرارًا وتكرارًا أو يصرون على قضاء وقت طويل جدًا في محاولة ارتداء أحذيتهم، فهذه علامة جيدة.

أشار خبراء التربية بموقع "very well family" إن تعلم ارتداء الملابس بمفردها جزء لا يتجزأ من تطور طفلك عقليًا، حيث تبدأ هذه العملية التدريجية عندما يكونون أطفالًا ويسحبون قبعاتهم الصغيرة عن رؤوسهم، وبمرور الوقت يتعلم الأطفال الصغار كيفية ارتداء ملابسهم.

متى يجب أن يكون الطفل قادرًا على ارتداء ملابسه بنفسه؟

لا يوجد عمر محدد يجب أن يكون فيه الأطفال الصغار قادرين على ارتداء ملابسهم بأنفسهم، بل إنه مزيج من اهتماماتهم ومستوى مهاراتهم، حيث تقول بيريت ميمي بوينسيت، طبيبة أطفال أنه يبدأ الأطفال الصغار عمومًا بخلع ملابسهم بدلاً من ارتداء ملابسهم بأنفسهم، ففي عمر 12 إلى 18 شهرًا، قد يبدأ طفلك في خلع ملابسه، وخاصة الجوارب والأحذية، وبدءًا من عمر 3 سنوات تقريبًا، قد يبدأ طفلك في ارتداء ملابسه بشكل أكثر استقلالية.

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سيوضح لك طفلك متى يكون مستعدًا لبدء العملية التدريجية لتعلم ارتداء الملابس بنفسه، عندما يبدأون في المحاولة ، دعهم يساعدون بقدر ما يستطيعون، فإذا استمر طفل صغير في تعلم خلع حذائه، فيمكن للكبار ملاحظة ومعرفة الخطوات التي يمكن للطفل القيام بها بمفرده والتي قد يحتاجون إلى توجيهها.

فوائد الطفل الذي يستطيع أن يرتدي نفسه

ارتداء الملابس له فوائد تنموية لطفلك، حيث يتيح لهم اختيار الملابس وارتدائها ممارسة التخطيط والتسلسل، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتداء السراويل والسترات والجوارب يعمل على تنمية مهاراتهم الحركية.

كما أن اتخاذ خياراتهم الخاصة، مثل القميص الذي سيرتديه، يسمح أيضًا للأطفال الصغار بالبدء في التعبير عن أنفسهم، وعندما يتقن طفلك أخيرًا فن ارتداء ملابسه، سيشعر بالقدرة والاستقلالية.

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بالتزامن مع مبادرة المتحدة أخلاقنا الجميلة.. كيف تعلم أطفالك اللطف؟

كيف أساعد طفلي على ارتداء ملابسه؟

تعلم ارتداء الملابس هو عملية تدريجية تتطلب الكثير من توجيهات الكبار، سترغب في مساعدة طفلك على تطوير المهارات اللازمة لارتداء ملابسه، مثل رفع بنطاله لأعلى أو زر معطفه، كما يمكنك أيضًا مساعدة طفلك الصغير على فهم كيفية تجميع الزي المتناسق.

يبدأ تعليم طفلك كيفية ارتداء ملابسه في وقت مبكر جدًا من الحياة، فعندما تكون أنت من ترتدي ملابس طفلك حديث الولادة وتخلعه، حيث  يمكنك التحدث إلى طفلك حول ما تفعله، مثل وضع ذراع في الكم.

ومع نمو طفلك، ساعده على ممارسة المهارات اللازمة لارتداء الملابس، حيث يمكنك البدء بوضع أرجل البنطال على كاحليهم وجعلهم يسحبون البنطال لأعلى، أو وضع قميص على رؤوسهم وجعلهم يدفعون أذرعهم في الأكمام. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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