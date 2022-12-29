الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة المتحدة أخلاقنا الجميلة.. كيف تعلم أطفالك اللطف؟

أخلاقنا الجميلة
أخلاقنا الجميلة

يبدو أن الحكم على الآخرين هو نشاط يمارسه عدد كبير جدًا من الأشخاص، من السهل جدًا نشر تعليقات حول أشخاص آخرين سواء كانوا من المشاهير أو المواطنين العاديين.

القسوة ليست جديدة، لقد كان البشر قساة مع بعضهم البعض لآلاف السنين، ولكن السهولة والسرعة وعدم الكشف عن هويته التي يمكن للناس من خلالها إصدار الأحكام والنقد للآخرين لم يسبق لها مثيل.


الأطفال الذين هم في طليعة التكنولوجيا والشبكات الاجتماعية يتعلمون مما يرونه من حولهم.

يميل الأطفال أيضًا إلى عدم القدرة على رؤية الصورة الأكبر، نظرًا لأن الأطفال الصغار عادةً ما يركزون على ما هو أمامهم مباشرةً ويميلون إلى عدم التفكير كثيرًا في المستقبل، فقد لا يدركون الآثار الكاملة لسلوكيات مثل اللؤم أو الإقصاء أو التنمر على الأطفال الآخرين، ويتمحور الأطفال حول أنفسهم بشكل طبيعي، مما يعني أنهم غير قادرين دائمًا على وضع أنفسهم في مكان شخص آخر أو بذل جهد واعٍ للتفكير فيما قد يشعر به شخص آخر.

 

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة" كيف تعلم أطفالك اللطف؟

مراعاة الآخرين

يحتاج الأطفال الصغار إلى تذكيرات حول محاولة وضع أنفسهم في مكان شخص آخر، اطلب من طفلك أن يحاول أن يتذكر التفكير قبل أن يقول شيئًا عن شخص ما وأن يأخذ الوقت الكافي للنظر في ما قد يشعر به إذا قاله أحدهم له، كيف سيكون شعورهم إذا اكتشفوا أن شخصًا ما كان يسخر من لباسهم أو ينتقدهم لعدم حل مسألة حسابية بالسرعة الكافية؟ هل يريدون من شخص ما أن يمتدحهم لمحاولتهم أو يحبطهم لأنهم لم يفعلوا شيئًا صحيحًا؟ هل يريدون من شخص ما أن يمدحهم على شيء يفعلونه جيدًا أم يريدون من شخص ما أن يسخر منهم؟ تعليم التعاطف هو جزء أساسي من تعليم الأطفال اللطف.

إذا كنت لا تستطيع أن تقول شيئًا لطيفًا
القول المأثور حول عدم قول أي شيء على الإطلاق إذا لم يكن لديك شيء لطيف لتقوله عن شخص ما هو درس جيد في اللطف لتعليم الأطفال، علم طفلك أن يعتاد على قول الأشياء الإيجابية فقط، نوع الأشياء التي تجعل الشخص يشعر بالرضا وليس بالحزن.
علمهم التمسك بألسنتهم عندما يكون لديهم رأي سلبي حول شيء ما.


الكلمات الطيبة والابتسامات
من الجيد أيضًا جعل الأطفال يعتادون على أن يكونوا ودودين ويجدون شيئًا لطيفًا ليقولوه لشخص ما، يجب أن يعرف الطفل أساسيات كيفية حماية نفسه من خطر الغرباء والمعارف، ويجب أن يعرف ماذا يفعل إذا ضاع في أي وقت، دع طفلك يراك تخبر الشخص الذي يقوم بالدفع في السوبر ماركت أن يكون لديه يوم جميل، أشكر نادلًا على خدمتك، أو أمدح جارًا على العمل الشاق الذي قاموا به في حديقتهم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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