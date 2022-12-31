السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على إسبانيول بهدف ألونسو

برشلونة واسبانيول
برشلونة واسبانيول

تقدم برشلونة على نظيره إسبانيول بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين عصر اليوم في إطار مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

النادي الكتالوني بدأ التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق ماركوس ألونسو، داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من كريستنسن.

وفي الدقيقة 18 أضاع ألونسو فرصة أخرى لتسجيل الهدف الثاني، بعد عرضية جوردي ألبا لكنها مرت بجوار حارس إسبانيول ألفارو.

وعاد البارسا بخطورته في الدقيقة 37 وسدد رافينيا كورة قوية، تصدى لها بعصوبة ألفارو من جديد.

تشكيل برشلونة الرسمي استعدادًا لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إسبانيول، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - ماركوس ألونسو - أندريس كريستنسن – جوردي ألبا.

خط وسط الملعب: فرينكي دي يونج - جافي – بيدري.

وفي خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – انسو فاتي.

تواجد روبرت ليفاندوفسكي أساسيًا في تشكيل برشلونة أمام إسبانيول

وشهد تشكيل فريق برشلونة عودة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد قرار المحكمة الرياضية بقبول استئناف النادي الكتالوني، وإلغاء عقوبة إيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات.

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023.

في المقابل، يأمل فريق إسبانيول أيضًا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم واقتناص النقاط الثلاث، من أجل تحسين موقفه والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق إسبانيول حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

برشلونة اسبانيول الدوري الاسباني ألونسو ماركوس ألونسو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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