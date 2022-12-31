السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

50 فعالية و400 مشارك من 16 دولة عربية وأجنبية.. حصاد مختبر سرديات الإسكندرية

بورتريه للكاتب والأديب
بورتريه للكاتب والأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة

هنأ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية العاملين بمختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور ثلاثة عشر عامًا على إنشاء المختبر، وثمن الجهد المبذول بالمختبر الذي لم يتوقف عن عمله خلال السنوات الماضية تحت أي ظرف من الظروف. 

وأكد "زايد" أنه يولي المختبر ومشروعاته أهمية كبيرة تجعله قادرًا على الاستمرار والعطاء والتجدد فيما يقدمه من أعمال تخدم السرد المصري والعربي وتتواصل مع المهتمين بالمجال في جميع أنحاء العالم من عرب وأجانب. 

وأضاف د.محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية: إن مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية من أهم الفاعليات التي تقدمها المكتبة للوسط الثقافي المصري والعربي في مجال السرد، وإدارة المكتبة تدعم المختبر بكل إمكاناتها، كما أنها ستقدم من خلال المختبر عددًا من المشروعات المهمة التي سيشهدها عام 2023م إن شاء الله وهو العام الرابع عشر للمختبر الذي تم تأسيسه عام 2009م. 

وقد أعلن الأديب منير عتيبة مدير ومؤسس مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية أن المختبر قدم خلال عام 2022م؛ 50 فعالية ما بين ندوة وأمسية قصصية وورشة عمل ومؤتمر، شارك فيها 400 من المبدعين والنقاد من 16 دولة عربية وأجنبية و10 محافظات مصرية.

 والدول التي شاركت في أنشطة المختبر هي: الإمارت- الأردن- الجزائر- السعودية- العراق- المغرب- الولايات المتحدة الأمريكية- اليونان- إيطاليا- ألمانيا- بلجيكا- سلطنة عمان- سوريا- فرنسا- كندا- لبنان.

 أما المحافظات المصرية التي شاركت فهي: الإسكندرية- البحيرة- الدقهلية- السويس- الغربية- القاهرة- أسوان- أسيوط- بني سويف- سوهاج. كما واصل المختبر تعاونه مع عدد من الجهات الثقافية لإنجاز مؤتمر مصر المبدعة في دورته السابعة بالتعاون مع نادي القصة بأسيوط ونادي أدب "ببا" ببني سويف ولجنة السرد بالمجلس الأعلى للثقافة التي تشارك مع المختبر أيضًا ومع الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب المصرية في إصدار تقرير الحالة السردية المصرية.

 وأشاد عتيبة بالدعم الكبير الذي يلقاه المختبر من إدارات المكتبة المتعاقبة، وإدارتها الحالية ممثلة في مدير المكتبة الأستاذ الدكتور أحمد زايد، والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي، والأديب محمد غنيمة وإدارات القاعات وتكنولوجيا المعلومات والأمن، كما شكر عتيبة أعضاء المختبر بالإسكندرية، والأدباء والنقاد والإعلاميين الذين لا يتوقفون عن دعمه.

مكتبة الاسكندرية والإحتفال بمرور ثلاثة عشر عاما على بدء نشاط مختبر السرديات في حضور جميع قيادات وهيئات المكتبة وبتمثيل لستة عشر دولة عربية وأجنبية

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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