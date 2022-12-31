وضع حجر أساس مقر نقابة المهندسين الفرعية في الأقصر

وضع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، حجر أساس مقر النقابة بشارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر، بحضور المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، ونخبة من أعضاء المجلس الأعلى، ورؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك في خطوة تمهد لإنشاء مقر دائم لنقابة المهندسين الفرعية بالأقصر.

وكان نقيب المهندسين طارق النبراوي قد قام في وقت سابق بتوقيع عقد الشراء من البنك العقاري المصري لتكون تلك الأرض بداية تأسيس مقر لائق لتقديم الخدمات المهندسين، وحرصا على توفير مقر يلبي طموحات مهندسي الأقصر.

وأكد النبراوي فى كلمته أن النقابة تسعى دائما إلى خدمة المهندس فى جميع ربوع الوطن، وأن انشاء مقر للنقابة بالأقصر تأخر كثيرا ولكن الحمد لله تم إنجازه.

وخلال زيارته للأقصر، قام النبراوي بتكريم القيادات الهندسية وشيوخ المهنة بمحافظة الأقصر تقديرا لجهودهم ومسيرتهم المهنية في خدمة الوطن.

كما حرص نقيب المهندسين على التواصل مع المهندسين، عبر جلسة نقاشية مفتوحة مع مهندسي الأقصر تطرق خلالها النقاش إلى تساؤلات ومشكلات وطلبات المهندسين في حوار بناء تناول عدد من القضايا المهنية والهندسية أبرزها مشكلة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وضرورة الاهتمام بالمهندسين في هذا الشق، كما احتل ملف التعليم الهندسي اهتمام المهندسين في هذه الحلقة النقاشية.

وفى كلمته، رحب المهندس محمد على محفوظ، -رئيس النقابة الفرعية بالأقصر- بالحضور، وأشار إلى أن إنشاء مقر دائم لنقابة المهندسين بالأقصر كان حلما واصبح واقعا، كما شكر كل من ساهم فى هذا الإنجاز العظيم.

وخلال الفعالية، تم تقديم درع تكريم من نقابة الأقصر للمهندس طارق النبراوي لجهوده المبذولة في كافة المجالات و خصوصا دعمه الكامل لنقابة الأقصر منذ تاريخ إنشائها، ودرع تكريم للجنة الأندية والمقرات بالنقابة العامة لما بذلوه من جهد لإنهاء إجراءات اختيار مقر مناسب للنقابة.

كما تم تكريم مجموعة كبيرة من السادة المهندسين تقديرا لمسيرتهم المهنية وخدمة الوطن، إضافة إلى تكريم أسرة المرحوم المهندس أحمد عبدوا معوض صاحب التاريخ الطويل في مشوار إنشاء نقابة الأقصر الفرعية.

حضر الفعالية نخبة من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، و القيادات التنفيذية والهندسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في حضور أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأقصر، واللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد، و المهندس عمرو الأدهم رئيس لجنة الأندية والمقرات، والدكتور أحمد البدوي رئيس النقابة الفرعية بالمنيا، والدكتور محمد عباس رئيس النقابة الفرعية بأسوان، والدكتور محمود أبو زيد رئيس النقابة الفرعية بقنا، ومن أعضاء المجلس الأعلى المهندس استشاري محمد حمودة والمهندس وليد التوني والمهندس محمود العربي، وأعضاء من مجلس نقابة قنا، ومديري الإدارات والمصالح الحكومية بالأقصر من وزارة الري والكهرباء والتربية والتعليم وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الهندسية، وعدد كبير من مهندسي محافظة الأقصر وأسرهم.