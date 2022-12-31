«الطائفة الإنجيلية» ناعية بابا الفاتيكان السابق: فقد العالم اليوم رمزا دينيا كبيرا

◄بابا الفاتيكان السابق كان له دور عظيم في خدمة الكنيسة وساهم في نشر قيم المحبة والسلام حول العالم



نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس "بنديكت" السادس عشر، والذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "فقد العالم اليومَ رمزًا دينيًّا كبيرًا، كان له دور عظيم في خدمه الكنيسة، وساهم في نشر قيم المحبة السلام حول العالم".

وواصل: "نصلي أن يمنح الله العزاء لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، وجميع شعب الكنيسة الكاثوليكية، وجميع محبيه حول العالم".

وفاة بابا الفاتيكان السابق

وكانت قد وافت المنية، صباح اليوم السبت، البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر، الذي أغمض عينيه للمرة الأخيرة عند الساعة التاسعة والدقيقة الرابعة والثلاثين في مقر إقامته بدولة حاضرة الفاتيكان، حيث اختار أن يُقيم منذ أن أعلن استقالته في فبراير من العام ٢٠١٣.

خبر وفاة البابا يوزيف راتزينغر- البالغ من العمر خمسة وتسعين عاما- أعلنه مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في مذكرة جاء فيها أن "البابا بندكتس السادس عشر عاد إلى بيت الآب". كتب بروني: بكثير من الألم أعلمكم أن البابا الفخري بندكتس السادس عشر فارق الحياة اليوم عند الساعة التاسعة والدقيقة الرابعة والثلاثين، في دير والدة الكنيسة في الفاتيكان"، ومنذ أيام كانت قد تدهورت الأوضاع الصحية للبابا بسبب تقدمه في السن.

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