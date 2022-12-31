ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بالمنوفية وبحوزته 17 طن ذرة صفراء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها (17 طن "ذرة صفراء – خليط زوائد - ملح" مستلزمات إنتاج أعلاف) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ذات آثر بالغ الضرر على الثرة الحيوانية ، تمهيداً لإستخدامها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.