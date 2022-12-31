السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس عامين مع الشغل و10 آلاف جنيه غرامة لتاجر هيروين في مدينة نصر

حبس متهمين
حبس متهمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تاجر الهيروين فى مدينة نصر بالحبس عامين مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وبحضور محمد أحمد لطفي وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «هشام. ص» الشهير بـ«عقبية» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة بالاتجار فى جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت شهادة النقيب مصطفى إبراهيم معاون المباحث أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم مُحرزًا مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 22 لفافة تحوى كلا منها ذات الجوهر المخدر وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم فى غير الأوال المصرح بها قانونا.   

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات الـ22 المضبوطة تحوي جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا بـ7.48 جرام.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس تاجر الهيروين عامين 10 آلاف جنيه المستشار حسن محمود فريد

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