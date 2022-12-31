ضبط 1817 مخالفة تموينية في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا جاء حول جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال عام ٢٠٢٢، لضبط الأسواق والمنظومة التموينية والتصدي لأي ممارسات احتكارية لحجب السلع والمضاربة في أسعارها، حيث أسفرت الحملات المنفذة على مدار العام عن تحرير ١٨١٦٠ محضر حيال مخالفات تتعلق بالتلاعب بتلك المنظومة.

وفى السياق، أوضحت المديرية فى البيان الصادر عنها أنه تم تحرير ٣١٦ محضر خلال الحملات التي نفذتها بالأسبوع الاخير من ديسمبر ٢٠٢٢ ، حيث تم ضبط مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و بيع سلع بازيد من السعر الرسمي، وعرض بيع سلع مجهولة المصدر او غير مطابقة للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، والتلاعب في وزن اسطوانات الغاز وطلمبات التعبئة بمحطات الوقود، هذا إلى جانب رصد مخازن لتجميع وحجب الأرز والتحفظ على مضبوطات ١٢٠٠ طن أرز شعير و ٢٦٠ طن أرز ابيض واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الممتنعين عن توريد الأرز إلى المضارب المعتمدة .

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الحملات المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة وكذلك الاطمئنان على جودة وصلاحية السلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين، حيث نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدد من الحملات بمدن دمياط وعزبة البرج وميت أبو غالب لمتابعة منظومة العمل بالأسواق والمخابز.

وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على ١٣ كجم عجينة حواوشي و١٠ كجم كفتة غير صالحين للاستهلاك الآدمي بإحدى محال بيع المجمدات بمدينة عزبة البرج، وتحرير ٣ محاضر غش تجاري حيال ذلك، كما تم تحرير ٨٥ محضر للأسواق والمخابز المخالفة بنطاق مدينتي دمياط وميت أبو غالب، وذلك لرصد مخالفات تتعلق بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان عن مخازن وعدم حمل شهادات صحية والبيع بأكياس سوداء محظور تداولها