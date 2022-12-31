تحرير 1112 مخالفة مرورية فى حملة لضبط السيارات المخالفة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات دون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1112 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

البداية بتلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد بشن حملة مرورية، قادها رئيس مباحث المرور، على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1112 مخالفة مرورية، بينها 509 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و516 مخالفة متنوعة، وضبط 3 سائقين دون رخصة قيادة، و5 آخرين يقودون دون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب دراجتين ناريتين دون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و72 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3600 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2100 جنيه مصالحات.