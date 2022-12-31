السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بوست تهنئة بالعام الجديد 2023 للأصدقاء والأقارب

العام الجديد 2023
العام الجديد 2023

بوست تهنئة بالعام الجديد 2023 من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها في الساعات الأخيرة استعدادًا للاحتفال بالعام الجديد.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الاكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين الكبار منهم والصغار بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لكتابه بوست تهنئة بالعام الجديد 2023 للأهل والأصدقاء للاحتفال بالعام الجديد.

صور رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023 للأصدقاء والأحبة

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023 للفيس بوك والواتساب

وتزامناً مع اهتمام العديد من المواطنين بكافة أنحاء المحافظات لكتابه بوست تهنئة بالعام الجديد 2023 على الفيسبوك أو على تطبيق تويتر أو إرسال رسائل تهنئة للأهل والصحاب، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية أبرز رسائل تهنئة رأس السنة 2023 من خلال بوست تهنئة بالعام الجديد 2023 وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

بوست تهنئة بالعام الجديد 2023

  1. أحبتي في الله أهنئكم بقدوم العام الجديد وأدعو الله أن يجعل أيامكم ممتلئة بالفرح والسعادة وأن يجمعني بكم في الدنيا على طاعته.
  2. عام مضى وهو يحمل معه أجمل ذكريات، هيا بنا ننسى الإساءة ونتذكر دائماً أن السعادة لا تكون إلا باجتماع الأحبة كل عام وأنتم بخير.
  3. العام الجديد يطرق بابنا، اللهم اجعله عاماً تتبدل فيه أحوال أحبتي للأفضل، واجعل السعادة تملأ ديارهم واصرف عنهم كل من يريد لهم السوء.
  4. عام جديد مليء بالحب انظر له نظرة تفاؤل وألقِ بكل ما يجعلك حزيناً خلف ظهرك، كل عام وأنت بخير يا أغلى صديق.
  5. أهنئكم بقدوم السنة الجديدة وأتمنى لكم أن تكون ممتلئة بالحب والرحمة وأن يجعل الله كل أيامكم أفراحاً.
  6. كل عام والبسمة تتلألأ على وجوهكم، أدعو الله أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يجعل التوفيق حليفكم وأن يرزقكم من كل ما تتمنون.
  7. ساعات قليلة ويطل علينا العام الجديد، هيا بنا نطوي صفحة الأحزان ونعلن صفحة التسامح والحب، كل عام وحياتنا جميلة بوجودكم فيها.
  8. أهنئكم بقدوم العام الجديد وأتمنى لكم عاماً هادئاً مليئاً بالنشاط والحيوية، وأدعو الله أن يبعد عنكم الهم والحزن وينير لكم الطريق.
  9. عام يطل علينا بالخير أتى معه كل جميل، أهلاً بكم أحبتي في العام الجديد.. كل عام وأنتم بخير.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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