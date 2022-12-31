الأهلى يبدأ الاستعداد لبيراميدز.. ومباراة ودية للبدلاء مع منتخب غانا للمحليين

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى تدريباته، صباح اليوم السبت، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل فى إطار مباريات الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدورى.

ومنح مارسيل كولر لاعبى الفريق راحة من التدريبات أمس، عقب مباراة سيراميكا التى انتهت بالتعادل الإيجابي ضمن مباريات الجولة العاشرة في الأسبوع الماضي.

وكان الفريق الفريق قد أدى تدريباته، أمس الأول الخميس، على ملعب ‏التتش استعدادًا لمباراة بيراميدز في الأسبوع الحادي عشر لبطولة الدوري الممتاز التي تقام ‏مساء يوم الإثنين المقبل على القاهرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كل ‏الجوانب الفنية والخططية في بداية التحضير لمباراة بيراميدز.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة سيراميكا تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم داخل ملعب التتش، والتي ‏اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.‏

في المقابل يخوض بدلاء الفريق الأول مع تصعيد مجموعة من لاعبي الشباب ودية اليوم أمام منتخب غانا الأول للمحليين اليوم، من أجل تجهيز اللاعبين لخوض المباريات المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن اعتذار منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب.

وأوضح اتحاد الكرة أن منتخب غانا اعتذر عن مواجهة شباب مصر بعد الاتفاق مع النادي الأهلي لمواجهة بدلاء الفريق الأحمر وديًا في نفس موعد الودية الثانية اليوم السبت.

ونجحت الجهود التي بذلها مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وبعد التواصل مع كل الجهات المعنية. تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الحادي عشر بالدوري، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل لتقام باستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي WE السلام.

هذا وتقوم لجنة المباريات بالتواصل والتنسيق حاليًّا مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة لتيسير عمليات الدخول بالنسبة لجماهير الأهلي، واصطحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية.