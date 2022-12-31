السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابى بتهمة حيازة شابو بـ3 ملايين جنيه فى سوهاج

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

ألقي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الشابو بلغت 2 كيلوجرام تقريبًا بحوالي 3 ملايين جنيه قيمتها التسويقية، و4 هواتف محمولة وميزان حساس و20 ألف جنيه وسيارة و4 دراجات نارية.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، ومدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

بداية الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للاتجار في مخدر الشابو، متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهم متلبسين بالحرز والحيازة.

ضباط الإدارة العامة مكافحة المخدرات الامن العام إدارة المباحث الجنائية مديرية أمن سوهاج تشكيل عصابي

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