السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلة بريطانية: افتتاح المتحف الكبير سيعطي دفعة قوية للسياحة المصرية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

رشحت مجلة «cntraveller» البريطانية والمعنية بالسفر والرحلات مصر من وجهات العطلات المفضلة في شهر مايو للاستمتاع بالشمس والمغامرات ومشاهدة المعالم السياحية.

زيارة مصر

وقالت المجلة إن افتتاح المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره سيعطي دفعة قوية للسياحة المصرية، لاسيما ويقع المتحف على بعد ما يزيد قليلاً عن ميل واحد من مجمع أهرامات الجيزة.

كما يقدم المتحف من بين أشياء أخرى إعادة بناء لمقبرة توت عنخ آمون المزخرفة بشكل فخم، وتضم أكثر من 5000 قطعة أصلية. 

ووفقا للمجلة فإنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية إلا أن أعداد السياح عادت إلى الارتفاع في مصر كما أن عدد السياح العائدين ارتفع بشكل كافٍ لتشجيع إشغالات الفنادق.

وقال المجلة البريطانية عادة ما يكون أفضل وقت لمشاهدة عجائب مصر قبل أن يصبح الصيف شديد الحرارة حقا.

وقالت المجلة إن الإقامة في مصر لابد أن تكون في الفنادق الشاطئية القريبة من أماكن الغوص على البحر الأحمر للاستمتاع بالرحلة لمصر.

كما دعت المجلة إلى ضرورة الإبحار في نهر النيل والإبحار تحديدا على فلوكة خشبية تقليدية، وهو خيار أكثر استدامة وحفاظا على البيئة من الفنادق العائمة المنتشرة في كل مكان والمكونة من أربعة طوابق.

ذا ناشونال: المتحف المصري الكبير بدأ في استضافة بعض الأحداث والفعاليات

وألقت صحيفة ذا ناشونال، الناطقة باللغة الإنجليزية، الضوء على بدء المتحف المصري الكبير، في استضافة بعض الأحداث والفعاليات الخاصة، واستقبال مجموعة من الزيارات الجماعية محدودة العدد، في بعض الأقسام والمناطق بداخل المتحف، وذلك في إطار التمهيد للتشغيل التجريبي الذي سيُعْلن موعده لاحقًا.

وذكر التقرير أن المتحف المصري الكبير بدأ في استقبال عدد محدود من الضيوف قبل الافتتاح الرسمي، ويستضيف المتحف زيارات جماعية صغيرة وفعاليات حصرية، حيث يختبر جاهزية الموقع ويضبط تجربة الزائر.

ويقع المتحف الكبير على بعد كيلومترين من أهرامات الجيزة، ويحتل مساحة 500000 متر مربع، وهو موطن لأكبر مجموعة أثرية في العالم، ويضم أكبر وأشمل مجموعة في العالم من الآثار المصرية القديمة، مع آلاف القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

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