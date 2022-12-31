السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جوجل يحتفل برأس السنة الميلادية الجديدة 2023

جوجل
جوجل

حرص محرك البحث جوجل، على الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2023، حيث غير واجهته الرئيسية احتفالا برأس السنة الميلادية الجديدة، إذ ظهر الشكل الرئيسى للموقع على هيئة احتفال مصحوبا بتعليق "ليلة احتفال رأس السنة الميلادية الجديدة".

فحينما تكتب في محرك بحث جوجل جملة ليلة رأس السنة الميلادية، تنتشر في واجهة المتصفح الاحتفالات وتنشر الزهور والألعاب الاحتفالية كنوع من الاحتفال الذي يقدمه جوجل إلى المستخدمين.

 

حالة الطقس المتوقعة اليوم 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  السبت، وهو آخر أيام ٢٠٢٢، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي بارد فى الصباح الباكر،  لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 20  درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

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وائل لطفي

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