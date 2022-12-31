كرة القدم المصرية 2022.. الأهلى يحصد برونزية المونديال وأحلام المنتخب تتبخر أمام السنغال

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء العام 2022 الذي لم يكن سعيدا على كرة القدم المصرية على المستوى القاري والدولي.

بداية العام كانت مع منتخب مصر الأول الذي شارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون خلال شهر يناير، إذ نجح في عبور دور المجموعات بعدما حقق انتصارين على كل من غينيا بيساو والسودان بنتيجة 1-0، بعد الخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد.

وبلغ منتخب مصر الدور ربع النهائي لكأس الأمم، بعد الفوز على كوت ديفوار بضربات الترجيح بنتيجة 5-4 ضمن منافسات دور الـ16، ثم واصل الفراعنة مشوارهم ونجحوا في عبور عقبة منتخب المغرب بنتيجة 2-1، ليبلغ المنتخب الدور نصف النهائي ويطيح بمنتخب الكاميرون صاحب الضيافة بركلات الترجيح أيضا.

وكان منتخب مصر على بعد خطوة وحيدة من رفع الكأس الأغلى القارة بعد غياب دام 12 عاما عن آخر ألقاب الفراعنة، إلا أنه اصطدم بعقبة منتخب السنغال في المباراة النهائية، لتبتسم ضربات الترجيح هذه المرة لصالح أسود التيرانجا، ويذهب اللقب لزملاء ساديو ماني.

وبعد صدمة خسارة اللقب الإفريقي في المباراة النهائية، عاش منتخب مصر أزمة جديدة، بعدما فقد فرصة التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، حيث أوقعته قرعة المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، أمام منتخب السنغال مرة أخرى.

مباراة الذهاب في القاهرة انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي فاز بها المنتخب السنغالي في لقاء الإياب في داكار، لتحسم ضربات الترجيح مرة أخرى مصير منتخب مصر أمام نظيره السنغالي، وللمرة الثانية على التوالي لم يكن التوفيق حليف الفراعنة، ليفوز السنغال وتخطف بطاقة التأهل للمونديال لأول مرة في التاريخ.

الحال لم يختلف كثيرا في النادي الأهلي، الذي خسر المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي بهدفين دون رد، في مايو الماضي.

وكان الأهلي يمني النفس بحصد اللقب القاري للعام الثالث على التوالي، بعدما توج به عامي 2020 و2021، ولكنه وجد نفسه مجبرا أمام قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بخوض النهائي في المغرب وعلى ملعب خصمه الوداد، ليفشل الأهلي في نيل لقب دوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخه.

ورغم خسارة اللقب الإفريقي، فإن الأهلي لم يخرج من عام 2022 دون تحقيق بطولات، حيث تمكن المارد الأحمر من الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في فبراير الماضي في الإمارات.

لقب آخر توج به نادي الأهلي في عام 2022، وهو لقب السوبر المصري الذي حصل عليه عقب الفوز على غريمه الزمالك بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات في أكتوبر الماضي.

أما الزمالك فكان الرابح الأكبر خلال عام 2022، بعدما تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الثنائية المحلية والتتويج بلقبي الدوري الممتاز وكأس مصر.

نجح الزمالك في حصد لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ14 في تاريخه، بعدما جمع 77 نقطة من خوض 34 لقاء، متفوقا على بيراميدز الذي احتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة، والأهلي الذي جاء ثالثا في جدول الموسم الماضي للدوري برصيد 70 نقطة.

كما أضاف الفارس الأبيض لقب كأس مصر لخزائنه، للمرة 28 في تاريخه، بعدما تفوق على غريمه الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.