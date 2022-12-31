السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

زيارة أخوية القبر المقدس للكنائس الغربية في القدس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قامت أخوية القبر المقدس بمعايدة الكنائس الغربية في القدس بمناسبة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي الغريغورياني.

في البداية زار وفد من أخوية القبر المقدس على رأسه غبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث أخوية الفرنسيسكان.

بعدها زار وفد أخوية القبر المقدس البطريركية اللاتينية.

بعد زيارة البطريركية اللاتينية, قام صاحب الغبطة يرافقه الوكيل البطريركي سيادة المطران إيسيخيوس والسكرتير العام للبطريركية سيادة المطران أريسترخوس بزيارة القاصد الرسولي ممثل الفاتيكان في القدس.

أخيراً زيارة رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية المطران حسام نعوم الذي بدوره قدّم هدية تذكارية لصاحب الغبطة بمناسبة الأعياد المجيدة.

 

البطريرك ثيوفيلوس يلتقي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية في دار المطرانية

وعلى صعيد آخر خلال زيارة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث ومشاركته فعالية إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة لموقع عمّاد السيد المسيح - المغطس، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للزوار والحجاج القادمين إلى المغطس.

التقى غبطته بوزيرة الثقافة والرياضة اليونانية د. لينة منذوني في دار المطرانية بالعاصمة عمان، بحضور صاحب السيادة المطران خريستوفوروس وسفيرة اليونان في الأردن السيدة إليفيثريا غلاثينياكي وعدد من الاباء الكهنة، خلال اللقاء تباحثا بالأعمال الثنائية والعلاقات المشتركة ما بين الكنيسةِ الأُرثوذكسيَّة المقدسية الوطنيَّة في الأردن والدولة اليونانية وأبرز المجلات للتعاون في المستقبل.

في ختام اللقاء تبادلا الهدايا عربون محبة.

كما وقام صاحب الغبطة بالمباركة لقدس الارشمندريت سلوان حنونة لتسلمه مهامهِ الرعائية رئيساً روحياً لمحافظة عجلون وقدس الارشمندريت أندراوس شاميَّة لتسلمهِ مهامهِ الرعائية كرئيس روحيّ لمحافظة العقبة متمنياً لهم خدمة مباركة ومُثمرة في سبيل خلاص نفوسِ أبناء الرعيَّة وخدمة أبناء الوطن في ظلِّ حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم الحامي والوصي الأمين على مقدساتِنا المسيحيَّة والإسلاميَّة.

التقويم الغربي الأنجليكانية العلاقات المشتركة العلاقات المشترك العاصمة عمان بمناسبة عيد الميلاد المجيد ة الأنجليكانية ثيوفيلوس الثالث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

مع العام الجديد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

ضبط 179 مخالفة مرورية وتحصيل 79 ألف جنيه غرامات بالغربية

ضبط ربة منزل بتهمة قتل طفلة 4 سنوات بسوهاج

رئيس الوزراء يتفقد أعمال الإفراج الجمركى عن البضائع بموانئ الإسكندرية

في ختام 2022.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 660 مليون حالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة

رسميًا.. «الكنيست» يعتمد حكومة نتنياهو