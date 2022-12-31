زيارة أخوية القبر المقدس للكنائس الغربية في القدس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قامت أخوية القبر المقدس بمعايدة الكنائس الغربية في القدس بمناسبة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي الغريغورياني.

في البداية زار وفد من أخوية القبر المقدس على رأسه غبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث أخوية الفرنسيسكان.

بعدها زار وفد أخوية القبر المقدس البطريركية اللاتينية.

بعد زيارة البطريركية اللاتينية, قام صاحب الغبطة يرافقه الوكيل البطريركي سيادة المطران إيسيخيوس والسكرتير العام للبطريركية سيادة المطران أريسترخوس بزيارة القاصد الرسولي ممثل الفاتيكان في القدس.

أخيراً زيارة رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية المطران حسام نعوم الذي بدوره قدّم هدية تذكارية لصاحب الغبطة بمناسبة الأعياد المجيدة.

البطريرك ثيوفيلوس يلتقي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية في دار المطرانية

وعلى صعيد آخر خلال زيارة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث ومشاركته فعالية إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة لموقع عمّاد السيد المسيح - المغطس، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للزوار والحجاج القادمين إلى المغطس.

التقى غبطته بوزيرة الثقافة والرياضة اليونانية د. لينة منذوني في دار المطرانية بالعاصمة عمان، بحضور صاحب السيادة المطران خريستوفوروس وسفيرة اليونان في الأردن السيدة إليفيثريا غلاثينياكي وعدد من الاباء الكهنة، خلال اللقاء تباحثا بالأعمال الثنائية والعلاقات المشتركة ما بين الكنيسةِ الأُرثوذكسيَّة المقدسية الوطنيَّة في الأردن والدولة اليونانية وأبرز المجلات للتعاون في المستقبل.

في ختام اللقاء تبادلا الهدايا عربون محبة.

كما وقام صاحب الغبطة بالمباركة لقدس الارشمندريت سلوان حنونة لتسلمه مهامهِ الرعائية رئيساً روحياً لمحافظة عجلون وقدس الارشمندريت أندراوس شاميَّة لتسلمهِ مهامهِ الرعائية كرئيس روحيّ لمحافظة العقبة متمنياً لهم خدمة مباركة ومُثمرة في سبيل خلاص نفوسِ أبناء الرعيَّة وخدمة أبناء الوطن في ظلِّ حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم الحامي والوصي الأمين على مقدساتِنا المسيحيَّة والإسلاميَّة.