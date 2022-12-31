«صناع السعادة» يوزعون البالونات والهدايا على أطفال الإسكندرية احتفالًا بالعام الجديد

شارك شباب مبادرة «صناع السعادة» بالإسكندرية، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي، مساء الجمعة، بتوزيع الهدايا والبالونات على الأطفال بالشوارع احتفالًا بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وارتدى أحد افراد المبادرة ملابس «بابا نويل» وحمل جعبته التي تحوي الهدايا لتوزيعها بالشوارع وإدخال الفرحة على قلوب الصغار والكبار، مع تواجد الشخصيات الكرتونية الشهيرة ضمن الاحتفالات.



وقال رامي يسري رئيس جمعية خليك إيجابي التي نظمت المبادرة، إن اليوم بدأ مساء الجمعة واستمر حتى منتصف الليل، حيث تضمن توزيع الهدايا والبالونات والفشار على الاطفال بمناسبة احتفالات مصر والعالم بدخول العام الجديد، لافتًا إلى أن هذا الاحتفال يتم تنظيمه للعام السادس على التوالي.

وأضاف لـ«الدستور» أن مبادرة «صناع السعادة» هدفها إدخال الفرحة على المواطنين عبر عمل انشطة بالشوارع بالمناطق الشعبية والكورنيش في المناسبات الرسمية مثل: الكريسماس وعيد الفطر، وعيد الاضحي، وشهر رمضان، والاعياد الرسمية.

وأوضح أنه يبلغ إجمالي المشاركين من المتطوعين بالمبادرة منذ بدايتها حتي الآن 180 متطوع، وتم توزيع الاف البالونات والهدايا خلال الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن التوزيع اليوم شهد فرحة كبيرة سواء من الأهالي والأطفال، أو البائعين الذين تفاعلوا جيدا مع فرق المتطوعين وألتطقتوا الصور التذكارية.

وأكد «يسري» أن الاحتفال هدفه اسعاد الناس: «احنا بننزل بحاجه بسيطه نقول للناس كل سنة وأنتم طيبين، وانهم يستحقوا الفرحة».

واستكملت آيات أحمد حجر مدير عام الجمعية أن فرحة الاطفال بالهديا كبيرة جدًا: «مبيفرقش معاهم نوع وسعر الهدية، ألي بيفرق معاهم حد يطبطب عليهم وكفايه ضحكتهم الحلوة».



وأكد محسن عوض أنه يشارك في المبادرة منذ بدايتها منذ 6 سنوات، مشيرًا إلى أن كل مرة بالنسبه له كل يعتبرها المرة الأولى.

واستكمل محمد دربالة مسئول التصوير بالمبادرة إلى أن إلتقاط ابتسامة طفل أو أحد المواطنين، وظهور الفرحة على وجهه تساوي الكثير لأن الضحكة من القلب تجعل الصورة مميزة وهو ما يراه خلال الاحتفال مع المواطنين في الشارع بالمناسبات المختلفة.

بابا نويل بشوارع الإسكندرية

بابا نويل بشوارع الإسكندرية

بابا نويل بشوارع الإسكندرية

بابا نويل بشوارع الإسكندرية

بابا نويل بشوارع الإسكندرية