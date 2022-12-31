السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يطمئن على مصابى حادث الهجوم الإرهابى بكمين مسجد الصالحين (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث الهجوم الإرهابي علي كمين مسجد الصالحين، والذي وقع مساء الجمعة، والاطمئنان عليهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

واطمئن المحافظ خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم، بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال.

ووجه "بشارة" بسرعة تقديم كافة المساعدات، وتلبية احتياجات أسر الشهداء والمصابين عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وصرف كافة مستحقاتهم المالية بشكل عاجل، بالإضافة لمنحهم إعانة عاجلة.

رافق المحافظ خلال زيارته الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدكتور أحمد البرعي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

تفاصيل التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين

وكانت  قناة "إكسترا نيوز" أذاعت خبرًا عاجلًا بشأن ورود أنباء عن التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين وجارٍ متابعة الموقف.

وقال مراسل القناة من الإسماعيلية: "أنباء عن التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين ومقتل أحد العناصر التي هاجمت القوات".

كما عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات مباشرة من محيط حادث هجوم على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية، والذي تصدت له القوات الأمنية.

قناة القاهرة تنشر صور الهجوم الإرهابي 

كما عرضت قناة القاهرة الإخبارية صورة الإرهابي منفذ محاولة الهجوم على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن أحد العناصر التي هاجمت القوة الأمنية، قُتل أثناء صد القوات الأمنية للهجوم.

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